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HİTÜ’den başsağlığı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İdlip’te yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifa dileklerini iletti.

HİTÜ’den başsağlığı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İdlip’te yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifa dileklerini iletti.

02 Mart 2020 Pazartesi 00:04
HİTÜ’den başsağlığı

Aralarında Hitit Üniversitesi’nin de bulunduğu Aksaray, Artvin Çoruh, Bingöl, Bartın, Burdur, Düzce, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Muş Alparslan, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Uşak ve Yozgat Bozok Üniversiteleri adına “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi”ne katılan üniversitelerin rektörleri adına yayınlanan taziye ve kınama mesajında şehitlerimizin kederli aileleri ile milletimize başsağlığı dilekleri de iletildi.

Buna göre yapılan açıklamada; “Milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren şehitlerimizin şehadet haberleri yüreğimizi acıtmaktadır. Bununla birlikte terör örgütüne destek anlamına gelen her türlü söz, söylem ve açıklama ise tahammül sınırlarımızı zorlamaktadır. Bizler, kadim ve köklü bir medeniyetin vârisleri olarak ülkemiz üzerinde yapılan her türlü düşmanca operasyonun karşısındayız. Kritik dönemlerden geçen ülkemiz yaşadığı her zorlu süreçten bugüne kadar alnının akıyla çıktığı gibi bugün de çıkacaktır. Ancak belli ki bu mihraklar necip milletimizin ferasetini ve zorluklar karşısında gösterdiği destansı mücadeleyi hesaba katmamışlardır. Asırlar boyu bu topraklar üzerinde mücadele ruhuyla var olmuş aziz milletimizin bekasına sahip çıkacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Suriye’nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Ülkemize ve askerlerimize karşı yapılan bu alçak ve mesnetsiz saldırıyı kınıyoruz. Milletimizin şahsında Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği onurlu mücadeleyi sahipleniyor, erdemli duruşunu yürekten destekliyoruz. Bilimin ışığında topluma yol göstermeyi şiar edinmiş üniversiteler olarak ülkemizin içine çekilmek istendiği karanlığı görüyor ve bu oyuna gelmemek için var gücümüzle çalışacağımızın teminatını aziz milletimize veriyoruz” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

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