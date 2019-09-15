HİTÜ’deki tesisleri Bakan Kasapoğlu açtı

Çeşitli program ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Stadı, Prof. Dr. Kemal Tamer Jimnastik Salonu ve Abdullah Tayyip Olçok Kondisyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personeline yönelik Anitta Otel’de düzenlenen eğitim programını ziyaret ettikten sonra yapımı tamamlanan 15 bin kişilik stat ile inşaatı süren 3 bin 500 kişilik spor salonunu gezen Kasapoğlu, buradaki incelemelerinin ardından Hitit Üniversitesi’ne geçti.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanması dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü tebrik eden Bakan Kasapoğlu, sonrasında Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Stadı, Prof. Dr. Kemal Tamer Jimnastik Salonu ve Abdullah Tayyip Olçok Kondisyon Merkezi’nin açılışını yaptı.

Hitit Üniversitesi’nin ardından Millet Bahçesi’ne geçen Bakan Kasapoğlu, buradaki incelemesinden sonra kentten ayrıldı.

Ziyaretlerde, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da hazır bulundu. (Haber Merkezi)