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HİTÜ’de “Toksoplazmozun Çalıştayı”

Hitit Üniversitesi’nde “Toksoplazmozun Ülkemizdeki Mevcut Durumu” konulu bir çalıştay gerçekleştirildi.

HİTÜ’de “Toksoplazmozun Çalıştayı”

Hitit Üniversitesi’nde “Toksoplazmozun Ülkemizdeki Mevcut Durumu” konulu bir çalıştay gerçekleştirildi.

02 Şubat 2020 Pazar 22:05
HİTÜ’de “Toksoplazmozun Çalıştayı”

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Salonu’nda düzenlenen çalıştayda Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Seher Topaloğu “Eylem planı” ve Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci “Tek sağlık” konularında sunum yaptı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, çalıştaydan elde edilen sonuçların rapor halinde Sağlık Bakanlığı’na sunulacağını bildirdi.

Çalıştaya Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi yöneticilerinin yanı sıra farklı illerdeki üniversitelerden öğretim üyeleri ve uzmanlar katıldı.

(AA)

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