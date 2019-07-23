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HİTÜ’de Resim ve Müzik bölümüne öğrenci alım başvuruları başlıyor

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim ve Müzik Bölümlerine Özel Yetenek Giriş Sınavı başvuruları başlıyor.

HİTÜ’de Resim ve Müzik bölümüne öğrenci alım başvuruları başlıyor

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim ve Müzik Bölümlerine Özel Yetenek Giriş Sınavı başvuruları başlıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 19:12
HİTÜ’de Resim ve Müzik bölümüne öğrenci alım başvuruları başlıyor

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada resim bölümü için sınavın 7 Ağustos 2019 tarihinde yapılacağı belirtilerek ön kayıt ve online başvurunun 22 Temmuz -1 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılması gerektiğini ifade edildi. Açıklamada 40 öğretim kontenjanının bulunduğu bölüme alınacak olanların TYT’den en az 150 puan çalmış olması gerektiği dile getirildi

Öte yandan müzik bölümü için de ön kayıt ve online başvurular 29 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek 22-23 Ağustos 2019 tarihinde sınav yapılacak olan bölüm için 30 kontenjan bulunurken buraya da başvuru için TYT’den 150 puan alınması gerektiği ifade edildi.

(Haber Merkezi)

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