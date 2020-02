HİTÜ’de piyano resitali

Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen etkinlik ilk olarak piyanist ve piyano eğitimcisi Dr. Hepşen Okan’ın Müzik Bölümü öğrencileriyle buluşmasıyla başladı. Öğrencilerle kısa bir söyleyişi yapan Dr. Öğr. Üyesi Hepşen Okan ardından piyano icra yöntem ve teknikleri üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirdi ve birebir piyano öğrencilerini dinleyerek performansları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çorum’da ve Hitit Üniversitesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtilen Dr. Hepşen Okan, Müzik Bölümü’nün güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gözlemlediğini, bölümün başta bulunduğu şehir olmak üzere bölgesine ve ulusal müzik kültürümüze önemli katkılar sağlayacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.

Atölye çalışmasının ardından Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda Piyano-Şan Resitali gerçekleşti. Piyano ve Şan birlikteliğinin en iyi örneklerinin sunulduğu konserde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi Elif Durğun, Mozart, Verdi ve Puccini'den arya ve opera parçaları sundu. Piyanist Dr. Hepşen Okan ise yine aynı sahnede Fazıl Say, Chopin, Ulvi Cemal Erkin, İlhan Baran gibi Türk ve Batı müziğinin önemli bestecilerinden eserler seslendirdi. Okan ve Durğun ikilisinin gerçekleştirdiği piyano-şan resitali izleyicilerden tam not alırken, Dekan Yardımcısı ve Müzik Bölüm Başkanı Ömer Can Satır’ın teşekkür konuşması ve belge takdimi ile etkinlik sona erdi.

(Haber Merkezi)