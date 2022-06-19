HİTÜ’de mezuniyet sevinci

Törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, il Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Hiti Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Osman Öztürk’ün açılış konuşması ile başladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk insanların hayatlarında sevinç, hüzün ya da umut dolu önemli anlar bulunduğunu, bu anların bir kısmının unutulduğunu, mezuniyet töreninin ise unutulmayan anlardan olduğunu ifade etti.

2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda mezuniyet heyecanı ve gururu yaşadıklarını vurgulayarak bu günde sevinçlerine ortak olan herkese teşekkür eden Öztürk, üniversite olarak Çorum'a ve ülkeye katma değer sağlayacak önemli projeleri hayata geçirmeyi önemsediklerini dile getiren Rektör Öztürk, “Çorum'un, Hitit Üniversitesinin ve bölgemizin önünü açacak ciddi bir adım attık. Türkiye'de makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduk. Amacımız, girişimcilik ekosistemini tabana yayarak bir ürünün katma değerini, ihracattaki verimliliği, ithal ikamesi olmasını temin etmek” şeklinde konuştu.

Yerlilik ve millilik bilinciyle ihtisaslaşma alanındaki savunma, sağlık ve gıda teknolojileri öğrenci projelerinin sayısının her yıl arttığını belirten Öztürk, “Bu kapsamda son 2 yılda 57 proje hayata geçirildi. Bu çalışmaların sadece Çorum sanayisi için değil, ülkemiz için de önemli kazanımları olacağına inanıyoruz. Hedefimiz, sahip olduğumuz bilgi ve birikimlerle milletimizin her bir ferdine dokunmak, fayda sağlamak ve geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etmektir” dedi.

Törende konuşan Vali Çiftçi ise, mezun olan öğrencilerin üniversite hayatını geride bıraktıklarını belirterek; “Mezun olmakla hayatlarında bir aşamayı daha geride bırakmış oldular. Bundan sonraki hayatlarında da üstün başarılar diliyorum. Allah yollarını bahtlarını açık eylesin. Bu güne kadar öğrencilerimizin en büyük hedefi en büyük gayesi üniversiteyi bitirmekti. Bu gün üniversiteden mezun oldular tabi bundan sonra yeni bir telaş başlıyor. Oda yeni bir işe girmek güzel bir gelecek hazırlamak telaşına kapılacaklar. Allah hepsinin yardımcısı olsun” dedi.

Törende fakülteleri ve yüksekokulları temsilen bazı öğrenciler konuşma yaptı, bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere protokol üyelerince ödül ve hediyeleri verildi.

Öğrenciler konuşmaların ve belge töreninin ardından keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.



(Tugay GÖKTÜRK)

