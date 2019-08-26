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HİTÜ’de lisansüstü programlara başvuru sonuçları belli oldu

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Lisansüstü Programlarına başvuruların 05-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alındığı ve eksiksiz yapılan başvuruların değerlendirmeye alındığı dile getirildi.

HİTÜ’de lisansüstü programlara başvuru sonuçları belli oldu

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Lisansüstü Programlarına başvuruların 05-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alındığı ve eksiksiz yapılan başvuruların değerlendirmeye alındığı dile getirildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:57
HİTÜ’de lisansüstü programlara başvuru sonuçları belli oldu

Başvuruların Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 5.,16., 25. ve 30. maddelerinde belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde değerlendirildiğinin ifade edildiği açıklamada, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeye hak kazanan lisansüstü öğrenci adayları belirlendiği dile getirildi.

Ön değerlendirme aşamasını geçerek bilimsel değerlendirme sınavına girecek olan tüm yeni lisansüstü öğrenci adaylarına başarılar dilenen açıklamada yeni öğrenci adaylarının bundan sonraki süreçte gereksinim duyabilecekleri her türlü detaylı bilgiye ilgili enstitülerin web sayfalarından ulaşabilecekleri kaydedildi. (Haber Merkezi)

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