HİTÜ’de lisansüstü programlara başvuru sonuçları belli oldu

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Lisansüstü Programlarına başvuruların 05-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alındığı ve eksiksiz yapılan başvuruların değerlendirmeye alındığı dile getirildi.