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HİTÜ’de karbon ayak izi ölçme çalışmasının ilk sonuçları alındı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, Üniversitenin çevreye duyarlı kampüs hedefiyle yaptığı uygulamalar kapsamında, kısa bir süre önce başlatılan Üniversite yerleşkesine ilişkin karbon ayak izi ölçme çalışmalarının ön sonuçlarının hesaplandığı belirtildi. Buna göre; üniversitede yıllık kişi başına düşen karbondioksit (CO2) eşdeğeri cinsinden emisyon miktarının 2,7 ton olarak belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında; çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla hesaplanan karbon ayak izinin, birincil (doğrudan) ve ikincil (dolaylı) ayak izi olmak üzere ölçüm değerlerinden oluştuğu anlatıldı.

HİTÜ’de karbon ayak izi ölçme çalışmasının ilk sonuçları alındı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, Üniversitenin çevreye duyarlı kampüs hedefiyle yaptığı uygulamalar kapsamında, kısa bir süre önce başlatılan Üniversite yerleşkesine ilişkin karbon ayak izi ölçme çalışmalarının ön sonuçlarının hesaplandığı belirtildi. Buna göre; üniversitede yıllık kişi başına düşen karbondioksit (CO2) eşdeğeri cinsinden emisyon miktarının 2,7 ton olarak belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında; çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla hesaplanan karbon ayak izinin, birincil (doğrudan) ve ikincil (dolaylı) ayak izi olmak üzere ölçüm değerlerinden oluştuğu anlatıldı.

24 Mayıs 2019 Cuma 22:46
HİTÜ’de karbon ayak izi ölçme çalışmasının ilk sonuçları alındı

Birincil ayak izinin hesaplanmasında; Üniversitenin Çorum merkezde yer alan tüm birimlerindeki binaların ısıtma, soğutma, aydınlatma vb. amaçlı elektrik ve doğalgaz kaynaklı enerji tüketimi ile ulaşım verileri, ikincil ayak izinin hesaplanmasında ise üniversite ortamındaki akademik ve idari personelimiz ile eğitim gören öğrencilere ait genel yaşam tarzı verilerinin dikkate alındığının belirtildiği açıklamada üniversite yerleşkesine ilişkin karbon ayak izi miktarının, yaklaşık bir değer olarak ifade edildiği anlatıldı.

Dünyada kişi başına düşen karbon ayak izi ortalama değerinin 4 ton olup bu miktarın, endüstrileşmiş ülkelerde kişi başına 11 tonu bulabildiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi; “Dünya çapında hedeflenen kişi başına düşen karbon ayak izi miktarının ise 2 ton olduğu bildirilmektedir.

Üniversitemizin, çevreye duyarlı “sürdürülebilir üretim ve tüketim” anlayışı çerçevesindeki kampüs hedefimiz ile; Sistematik bir şekilde uygulamalarına devam eden atık yönetimi ve atık geri dönüşüm çalışmaları, Tükettiğimiz enerjinin yarıdan fazlasını üreterek enerji tasarrufu sağlayacak trijenerasyon sistemimiz, Kampüs sınırlarında bulunan ağaçlar, Yapılan yeşil bina uygulamaları gibi başlatılan ve uygulanan projeler sonucunda; yıllık ortalama kişi başına düşen 2,7 ton CO2 eşdeğeri cinsinden emisyon miktarının azaltılması, dünya ortalaması hedefine yaklaşılması, sürdürülebilir çevre anlayışı ve duyarlılığı ile bu miktarın da altına düşürülmesi hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir kampüs çerçevesinde çevreye duyarlılığı arttırmaya yönelik ortaya konan bu ilk sonuçların devamında, daha geniş kapsam ve içerikteki hesaplamalar için çalışmalarımız devam etmektedir. (Haber Merkezi)

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