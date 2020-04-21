HİTÜ’de iki alanda daha doktora programı açıldı

Hitit Üniversitesi’nin tüm dünyada giderek önemi artan gıda mühendisliği ile polimer bilimi ve teknolojileri alanında doktora programları açılması yönündeki girişimleri sonuçlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Rektörlüğün, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2020-2021 döneminde öğrenci alım yapmak üzere Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Programı’nın açılması yönündeki teklifini kabul etti.

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı ile 2023 yılında Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi için daha fazla Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülebilmesini sağlamak üzere, söz konusu alanda araştırmacı sayısının karşılanması amaçlanıyor.

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Doktora Programı ile de özellikle son 50 yıl içinde polimer üretiminin hızla artmasına bağlı olarak Türkiye’de bu alanda ortaya çıkan uzman ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, YÖK’ün onayıyla 2020-2021 güz döneminden itibaren öğrenci alımına başlanacak söz konusu iki doktora programının, bölge ve ülke ekonomisi açısından önemli kazanımlar ortaya koyacağına inandığını ifade etti.

Gıda Mühendisliği alanında, 6 yıl önce yüksek lisans programını açtıklarını, şimdiye kadar 10 tezin tamamlandığını, hali hazırda da 20 öğrencinin eğitimlerine devam edildiğini anlatan Prof. Dr. Kılıçarslan, “Gerek alt yapımızın iyi olması gerek öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslararası deneyimlerinden dolayı doktora programı en iyi şekilde yürütülecektir. Mezun olanlar, gıda bilimi teknolojisi alanında araştırma geliştirme, planlama, üretim alanlarında bir boşluğu dolduracak, gerek bölgemiz gerek ülkemiz için katkı sağlayacaklardır. Ayrıca fonksiyonel gıdalar ve küresel iklim değişikliğinin zirai alanlara verdiği zararlardan dolayı bu alanlarda üretilecek gıdaların tekrar araştırılmasına ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda da doktora mezunları katkı sağlayacaklardır” diye konuştu.

Prof. Dr. Kılıçarslan, polimer bilimi ve teknolojisi alanında doktora programının açılmasının da başta Çorum olmak üzere tüm ülke için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, “Polimer bilimi ve teknolojisi, farklı alanları bir araya getiren disiplinler arası bir doktora programıdır. Polimerin kullanım alanı gittikçe artmakta, bu alanda ileri düzeyde araştırma geliştirmede görev alan mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. Polimer bilim ve teknolojisi programı büyük boşluğu dolduracaktır” şeklinde konuştu.

Özellikle daha ucuz ve dayanıklı polimerik malzemelerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Prof. Dr. Kılıçarslan, şunları kaydetti:

“Hitit Üniversitesi polimer teknolojisi programı, 2020-2021 güz yarıyılında öğrencilerini almaya başlayacaktır. Sanayide görevi olan mühendislerin öğrenci olarak aramıza katılmasıyla üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine daha fazla katkı sağlanması planlanmaktadır. Üniversitemiz, bölgemiz ve Türkiye için kaliteli araştırma geliştirme yapan mühendislerin yetişeceğine inancımız tamdır.” (Haber Merkezi)