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HİTÜ’de geleneksel iftar

Hitit Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu yılda gerçekleştirildi.

HİTÜ’de geleneksel iftar

Hitit Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu yılda gerçekleştirildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:00
HİTÜ’de geleneksel iftar

Kuzey Kampüsü’nde yer alan Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar eski Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile tüm akademik ve idari personelin katılımıyla yapıldı.

İftar sonrası konuşan Prof. Dr. Alkan, Rektör Prof. Dr. Öztürk’ün çok daha başarılı işlere imza atacağına yürekten inandığını ifade ederek, Ali Osman Öztürk ile omuz omuza olduklarının mesajını verdi. Prof. Dr. Alkan, “Bizler birbirimizi ağırlayarak devir teslim sürecini sürdürdük. Bu sizlerin de bundan sonraki 4 yıllık sürecinizin nasıl güzelliklerle dolu olacağının tipik bir göstergesidir. Bu nezaketinden ve şık hareketlerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

HİTÜ personelinin Ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise zamanın hızlı şekilde akıp gittiğini ve bu akan debi içerisindeki en önemli unsurun da hakkaniyet çerçevesinde herkesin hakkını teslim etmek olduğunu vurgulayarak “Bu noktada Rektörümüzün hakkını vermeliyiz. Kendisi 8 yıl boyunca büyük bir gayret ve şevkle güzel çalışmaları hayata geçirdi” dedi.

HİTÜ’nün yoğun katılımlı organizasyonları yapabileceği geniş ve ferah mekanlara sahip olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Rektör Öztürk sözlerini şöyle tamamladı: “Bu eserleri Üniversitemize kazandıran Rektörümüze ve ekibine teşekkürü borç biliyorum. Daha güzel imkânlarla, daha güzel ortamlarda bu ve benzeri programları hep birlikte yapacağız inşallah. Tüm akademik ve idari personelimizle beraber Üniversitemizi yükselttiğimiz ve Üniversitemizin de bizleri yükselttiği güzel günleri göreceğiz inşallah. Bu süreçte Allah yar ve yardımcımız olsun. Ailenizle birlikte şimdiden güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

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