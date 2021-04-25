“HİTÜ’de 8 pozitif, 42 temaslı vaka var”

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, HİTÜ’de bazı bölümlerde yüz yüze eğitim nedeniyle öğrencilerin koronavirüs salgınında mağduriyet yaşadığına dair çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Bazı medya organları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan haberlerin kamuoyunu yanılttığı belirtilen açıklamada gerçeği yansıtmayan bir takım bilgilerle panik havası oluşturulmaya çalışıldığı savunuldu.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde 8 pozitif ve 42 temaslı öğrencinin bulunduğu ifade edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi; “ Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın kararları dikkate alınarak Üniversitemiz Senatosu tarafından özellikle mezun durumunda olan son sınıf öğrencilerimizin pratik kazanımlarını geliştirmeleri ve daha donanımlı bir düzeyde mezun olabilmelerini sağlamak adına uygulamalı derslerin yoğun olduğu bölüm ve programlarda yüz yüze eğitim kararı alınmıştı. Alınan bu karar sonrasında ilgili bölüm ve programlarda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminin 7 haftası öğrencilerimizin yüksek katılımıyla verimli bir şekilde tamamlanmıştır. Hep birlikte içinden geçtiğimiz bu zorlu süreç içerisinde nadiren de olsa Kovid-19 vakası karşı karşıya kalınmış ancak gerekli tüm önlemler yerinde ve zamanında alınarak öğrencilerimize yayılmadan eğitim-öğretim başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Son günlerde HİTÜ’de yürütülen yüz yüze eğitim modeli ile Kovid-19 salgını bağlamında bazı medya organları ile sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltıcı, gerçeği yansıtmayan bir takım bilgiler yer almakta ve panik havası oluşturulmaya çalışılmaktadır. Şuan itibariyle Spor Bilimleri Fakültemizde 8 pozitif ve 42 Kovid-19 temaslı öğrencimiz bulunmaktadır. Çorum İl Pandemi Kurulu ve Üniversitemiz Koronavirüs Salgın Yönetimi Komisyonu’nun salgınla mücadeleye yönelik tedbirleri kapsamında ilgili öğrencilerimiz hemen karantina altına alınmıştır. Öğrencilerimizin sağlık durumları hastaneye yatış gerektirecek düzeyde olmayıp Üniversitemiz ve sağlık ekipleri tarafından gerekli önlemler altında öğrencilerimiz titizlikle takip edilmektedir.

Yönetim olarak ülkemizde başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere süreç içerisinde yer alan ilgili kurumların açıklamalarını ve tavsiyelerini büyük bir hassasiyetle takip ediyor, gerekli planlamalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, üniversitemizde yürütülen yüz yüze eğitim modeli ile ilgili olarak tüm ülkede tam kapanma gerçekleşmeden herhangi bir değişiklik yapılması/online eğitime geçilmesi mümkün görülmemektedir. Yaşanan bu durum karşısında açıklamalarımızı sağduyu ile takip eden ve duyarlı geri bildirimleri ile bu zorlu süreçte bizlere destek olan tüm öğrencilerimize ise gönülden teşekkür ediyoruz. Spor Bilimleri Fakültemizde sadece Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencileri için Bahar Yarıyılı Ara Sınavları 03-07 Mayıs 2021 tarihlerine ertelenmiştir. Konu ile ilgili gerekli duyurular öğrencilerimize yapılmıştır. Alınan tedbirlere olabildiğince uyarak bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte gelebileceğimizi lütfen unutmayın. Bugüne dek gösterdiğiniz sabır ve anlayış için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyoruz.”

(Haber Merkezi)

