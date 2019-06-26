HİTÜ’de 4. Çocuk Üniversitesi başladı

Her geçen yıl içeriğinde yapılan farklılıklar ve görev alan çok sayıdaki öğretim elemanları ile geniş eğitim yelpazesine ulaşan “HİTÜ Çocuk Üniversitesi”, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programları kapsamında desteklenerek 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Hitit Üniversitesi’nin topluma hizmet faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği etkinliklerin başında gelen HİTÜ Çocuk Üniversitesi’nin çocuklara üniversite ortamında keyif alacakları yöntemlerle bilimsel çalışma imkanı sunmasının yanı sıra çocukların verimli bir tatil dönemi geçirmesine de olanak sağladığı belirtildi. 4. HİTÜ Çocuk Üniversitesi kapsamında 18 farklı etkinliğin bu yıl HİTÜ birimlerinde ve laboratuvarlarında yapılacağı bildirildi.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda Çocuk Üniversitesi’nin tanışma ve bilgilendirme toplantısında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, “HİTÜ Çocuk Üniversitesi 2019 etkinlikleri çerçevesinde sizleri Üniversitemizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Öğretim elemanlarımızın hazırladıkları ders içerikleri ile hep birlikte güzel ve verimli bir etkinlik dönemi geçireceğiz. Hepinize güzel anılar biriktireceğiniz bir HİTÜ Çocuk Üniversitesi programı geçirmenizi diliyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)