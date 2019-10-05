HİTÜ'ye 26 öğretim üyesi alınacak

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada tıp ve mühendislik fakültelerine 5 profesör, tıp ve ilahiyat fakültelerine 9 doçent, tıp, sağlık bilimleri, spor bilimleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde görevlendirmek üzere 12 doktor öğretim görevlisi istihdam edileceği belirtildi.

Söz konusu kadrolarda yer almak isteyen akademisyenlerin 15 gün içerisinde Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne başvurması gerektiğinin belirtildiği açıklamada başvuru için aranan şartların kurumu resmi internet sitesi olan www.hitit.edu.tr adresinde yayınlandığı kaydedildi.

(AA)