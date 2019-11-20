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HİTÜ ve TSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Hitit Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası arasında Çorum Sanayisinde çalışan teknik personel için uygulamalı eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

HİTÜ ve TSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Hitit Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası arasında Çorum Sanayisinde çalışan teknik personel için uygulamalı eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 22:00
HİTÜ ve TSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen protokole Rektör Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Başkan Yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Üniversite-sanayi işbirliğinin devam ettiğini belirterek daha önce atılan temellerin su yüzüne çıkma zamanının geldiğini dile getirdi. Öztürk protokol ile karşılıklı olarak tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanılabileceğini anlattı.

TSDO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise konuşmasında üniversite ile paydaş olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. HÜBTÜAM’ın kuruluşundan beri içerisinde olduklarını dile getiren Başaranhıncal, laboratuvarın sanayicilerin görüşleri alınarak kurulduğunu ve amacın sanayicilere AR-GE desteği sağlamak olduğunu kaydetti. Tüm sektörlerin sorununun ara eleman sıkıntısı olduğunu ifade eden Başaranhıncal, eğitim konusunda üzerlerine düşeni yerine getirmeye hazır olduklarını anlattı. Bilgiye yapılan yatırımın hemen geri dönüş sağlamadığını belirten Başaranhıncal bilgi olmadan da olmadığını söyledi.

Yapılan protokol kapsamında Çorum sanayisinde çalışan teknik personelin 7+1 ve3+1 uygulamalı işyeri eğitiminden yararlanan öğrencilerin teknolojik bilgi ve deneyiminin artırılması için Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi altyapı imkanları kullanılarak teorik ve uygulamalı eğitimler yaptırılacak.

(Erkan BAYATLI)

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