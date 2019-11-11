HİTÜ ve Inje Üniversitesi’nin “eğitimde işbirliği” görüşüldü

HİTÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Güney Kore heyetinden Gimhae Belediye Meclisi Başkanı HiyongSu Kim ve beraberindeki bazı meclis üyeleri hazır bulundu.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, görüşmede, Çorum’un tek üniversitesi olarak gerçekleşen böyle bir ziyaretten mutluluk duyduklarını söyledi. Hem şehirlerarası kardeşliği artırmak hem de eğitim alanında ikili işbirliklerini sağlamak adına bu ziyareti önemsediğini dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Gimhae şehrindeki üniversitelere iş birliği açısından baktığımızda Inje Üniversitesi'nin bize daha uygun olduğunu fark ettik. Hem Mevlana Anlaşması çerçevesinde hem de kardeş şehir uygulaması çerçevesinde biz her yönüyle çalışmaya, iş birliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

Güney Kore ile Türkiye arasındaki ilişkilere dikkati çeken Rektör Öztürk, şunları kaydetti: “Dolayısıyla hem eğitim anlamında hem de dostluğun ilerlemesi adına güzel adımlar atacağımıza gerçekten inanıyorum. Özellikle Üniversitemiz ile Inje Üniversitesi'nin tıp ve mühendislik fakültelerinin daha yakın iş birlikleri kurabileceğini düşünüyorum. Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi kapsamında belediyelerimizi de bu protokole destekçi olarak dahil edelim. Böylece Türkiye'de de bir ilki hayata geçirerek, sadece üniversitelerin kendi kapasiteleriyle değil şehir ile üniversitenin ortak kapasitesinin dahil edildiği bir anlaşma olsun istiyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkacak iş birliğinin katkısı hem üniversiteye hem de şehirlerimize olsun.”

Gimhae Belediye Meclisi Başkanı HiyongSu Kim ise Türkiye-Güney Kore arasında kardeşlik bağı bulunduğunu belirterek, bu kardeşlik bağını yerel ölçekte de yaşatmak için Çorum Belediyesi ile Gimhae Belediyesi'nin kardeş belediye olduğunu söyledi.

Kardeş şehir uygulamasıyla iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da pekiştirmek istediklerini vurgulayan Kim, “Bizim şehrimizde 4 tane üniversite var. Inje Üniversitesi'nin Hitit Üniversitesi ile iyi ilişkiler kuracağına inanıyorum. Inje Üniversitesi, yurt içinde ve yurt dışında belirli seviyeye gelmiş bir üniversitedir. Biz aynı şekilde iki üniversite arasında anlaşma konusunda çalışabileceğimizi düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Görüşmede daha sonra her iki üniversite adına detaylı bilgi paylaşımının yapıldı.

(Volkan SINAYUÇ)