HİTÜ, URAP listesinde yükselişini sürdürüyor

HİTÜ’den yapılan açıklamaya göre; henüz 15 yaşında olmasına rağmen, teknik donanımı ve personel altyapısını her geçen yıl daha iyi noktaya taşıma gayretinde olan Hitit Üniversitesi’nin, akademik alandaki başarısıyla da dikkatleri üzerine çektiği bilgisi paylaşıldı.

PUANI ARTIYOR

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı verilerine göre, Hitit Üniversitesi makale, atıf, toplam bilimsel doküman, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve doktora öğrenci sayısı gibi göstergeler baz alınarak belirlenen toplam puanı, geçen yıla göre 14,1 puan artarak 472,39’a yükseldi.

SONRADAN KURULANLAR ARASINDA DOKUZUNCU

Böylelikle, üniversite 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 9. sırada yer alırken, toplam 108 üniversite arasında ise 12. sıraya yerleşti.

HİTÜ, 121 DEVLET ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İSE 46'INCI DURUMDA

Hitit Üniversitesi, devlet üniversiteleri için yapılan genel sıralamada da önemli bir başarı elde etti. Geçen yıl değerlendirmeye alınan 110 devlet üniversitesi arasında 47’inci olan Hitit Üniversitesi, bu yıl 121 üniversitenin yer aldığı sıralamada 1 basamak daha yükselerek 46’ıncı oldu.

Tıp fakültesi bulunan üniversitelerin akademik alandaki performansının ayrıca değerlendirildiği URAP'ın bu kategorideki listesinde ise Hitit Üniversitesi 2 basamak yükselerek 85 üniversite arasında 43’üncü sıraye yerleşti.

ÖZTÜRK’TEN İLK DEĞERLENDİRME

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı açıklamada URAP sıralamasının ülkedeki üniversitelerin akademik performansını ortaya koyan önemli bir ölçü olduğunu belirterek, bu sıralamada üniversite olarak iyi bir seviyede yer almayı başardıklarını söyledi.

Üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet olarak belirlediği üç temel alanda, salgın şartlarında bazı kısıtlamalarla yüz yüze kaldığını ifade eden Rektör Öztürk, “Genç üniversite olarak şartları en iyi şekilde değerlendirerek, eğitim ve öğretimlerimizde, araştırma geliştirmede hiçbir sıkıntıya uğramamak için elimizden gelen özeni gösterdik. Şu anda yakaladığımız bu başarı, üniversitemizin sunduğu imkanların yanı sıra alanında yetkin öğretim elemanlarımızın gayreti neticesinde gerçekleşmiştir. Altyapımızı güçlendirerek, üniversitemizi daha iyi bir noktaya taşımanın gayreti içindeyiz. Bu noktada gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı öğretim elemanlarımıza ve idari personelimize teşekkür etmek istiyorum” dedi.

HİTÜ TIP FAKÜLTESİ’NİN BAŞARISINA DİKKAT ÇEKTİ

Tıp Fakültesi’nin akademik kadrosunda, 18 profesör, 36 doçent, 62 doktor öğretim üyesi ve 92 araştırma görevlisinin bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Öztürk, Tıp Fakültesi’ndeki 208 kişilik tecrübeli akademisyen kadrosunun varlığına işaret ederek “Donanımlı, bilimsel olarak altyapısı güçlü, fedakar ve kararlı akademik kadroya sahip olan Fakültemiz, bölgemizdeki ve 2000 yılı sonrası kurulmuş birçok tıp fakültesinin yanında iftihar edeceğimiz bir düzeyde. Tıp Fakültemiz gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla gerçek manada önemli mesafe kat etmektedir” ifadesini kullandı.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜNİVERSİTE” VURGUSU

HİTÜ Rektör Öztürk, 2020 yılında ihtisas alanı “makine ve imalat teknolojileri” olarak belirlenen tek üniversitenin Hitit Üniversitesi olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çorum’un, Hitit Üniversitesinin ve öğrencilerimizin önünü açacak ciddi bir adım attık ve Türkiye’de ihtisas alanı “makine ve imalat teknolojileri” olarak belirlenen tek üniversite olduk. Yerlilik ve Millilik bilincini en önde tutarak ihtisaslaşma alanımız kapsamındaki savunma, sağlık ve gıda teknolojileri alanları başta olmak üzere gerçekleştireceğimiz tüm projelerle hem üniversitemizin başarı çıtasını yükselteceğimize hem de ülkemizin hak ettiği yerlere ulaşmasına büyük katkılar sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına katma değeri yüksek üniversite hedefimize kararlılıkla ilerlemekteyiz”

(Haber Merkezi)

