“HİTÜ, tercih edilen üniversiteler arasında”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Genel Sekreter Erdal Kanık ve yetkililerin hazır bulunduğu toplantıda Rektör Prof. Dr. Al Osman Öztürk, üniversitenin mevcut durumunu özetleyerek, sonrasında ise geleceğe yönelik planları hakkında bilgi verdi.

Hitit Üniversitesi’nin 11 fakültesi, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitüsü ve 1 yüksekokulunun bulunduğunu kaydeden Öztürk, “Gerek dünyada gerekse de Türkiye’de daha büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme giriyoruz. Bu değişimden üniversite olarak biz de payımızı alıyoruz. Bilindiği gibi ülkemizdeki askerlik sistemi değişti. Eskiden erkek öğrenciler askerlikle ilgili sorun yaşamamak adına üniversiteye kayıt yaptırırdı. Şimdi ise askerlik sisteminin değişmesiyle birlikte kayıt silmeler başladı. Bu yıl bütün üniversitelerde kayıt sildirme yaşandı. Şuan bizim öğrenci sayımız 20 bine yakın. Kayıt sildirme nedeniyle bu sayı yaklaşık 1500 civarında eksilecek” dedi.

Hitit Üniversitesi’ni tercih edilip de kayıt yapılmaması oranın çok az olduğunu anlatan Öztürk, “Neredeyse yüzde 1’in altında. 3 bine yakın tercih durumu var. Kayıt olup olmama inisiyatifi üniversitenin tercih edilirliğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Tercih edilebilir program koymakta ve doluluk oranında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Öztürk, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye’de devlet, özel ve vakıf olmak üzere 207 üniversite var. Bu üniversitelerin çoğunluğu büyükşehirlere konumlanmış durumda. Biz öğrenci sayısını arttırmaktan ziyade strateji geliştirip nitelikli öğrencileri çekmeye çalışacağız. Programlarımızda niteliği ne kadar artırırsak talep de o kadar artacaktır.

Yeni bölüm açmakla ilgili talebimizi ilettiğimizde bize ‘mevcut öğrenci sayınıza düşen kapalı alan ne kadar?’ sorusu yöneltiliyor. Burada en önemli hamlemiz, altyapıyı güçlendirmek olacaktır. Şuan Kuzey Kampüsü’nün yüzde 75’i tamamlandı.

Maalesef makroekonomik gerekçeler biliniyor. Ama buna rağmen bütçemizin yüzde 16 daha üzerinde bir rakamla Ankara’dan döndük. 2020’yi sağlıklı geçirebilirsek, üniversitenin yeni bölümler açabilecek parası var.”

“KUZEY KAMPÜSÜ İÇİN 28 OCAK’A KADAR SÜRE TANINDI”

“Kuzey Kampüsü’nü bitirebilecek paramız var ancak bunu yüklenici firmanın yapması gerekiyor. Mevzuat gereği biz orada herhangi bir şey yapamıyoruz. Orada kamu zararı oluşacağı gerekçesiyle yüklenici firmaya 28 Ocak tarihine kadar süre tanındı. 28 Ocak’a kadar inşaatların yüzde 95’i tamamlanır ve geçici kabule hazır hale getirilirse herhangi bir problem olmaz. Aksi bir durum olursa o zaman yeniden ihaleye çıkılacak. Bu süreci daha önce Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda da yaşadık.” (Taner ŞİMŞEK)