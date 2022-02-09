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HİTÜ Rektörlüğü’nden Prof. Azimli soruşturması

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Azimli hakkında idari soruşturma başlattı. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli “Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabının önsözünde “Müslümanlar da kendilerine gelen dinin kitabını tahrif etmeseler de, kitabın örnek uygulayıcısı olan Hz. Peygamber'in hayatını örneklik zemininden, örnek alınamayacak bir noktaya taşıyarak bu tahrifi bir ölçüde gerçekleştirmişlerdir” ifadesini kullanmıştı. 

Güncel 09.02.2022, 19:25
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HİTÜ Rektörlüğü’nden Prof. Azimli soruşturması

Rektörlük bu ifadeyi “Peygambere saygısızlık” olarak değerlendirerek soruşturma başlattı. HİTÜ Rektörlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan duyuruda, Prof. Dr. Mehmet Azimli’nin 2008 yılında yayımladığı “Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabı hakkında sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar ve iddiaların dikkate alınarak hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, “Üniversite yönetimi olarak, Hz. Peygamber Efendimiz ile ilgili kastı aşan hiçbir yakışıksız ifadeyi uygun görmemekte ve süreci yakından takip etmekteyiz” denildi.
Öte yandan Prof. Dr. Mehmet Azimli de soruşturma haberinin ardından bir açıklama yaptı. Azimli, ‘Zaruri Açıklama’ başlığında sosyal medya hesabından sıcağı sıcağına yaptığı paylaşımda, “Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabı hakkında ortaya atılan iddiaları iftira olduğunu savunarak; “Hz Peygamber'in annesi, babası, dedesi, nenesi, büyük dedeleri ve 6. kuşaktan Kusay'a kadar hepsi bellidir ve nikah usulü yoluyla evlenmişlerdir. 30 yıllık akademik hayatımda bu düşünce dışında farklı bir şey düşünmedim, konuşmadım, yazmadım” dedi.
2008'de basılan kitabının ilk baskılarında bulunan ve okuyucularını rahatsız ettiğini sonradan anladığı bir ifadeyi 5. baskıda kaldırdığını belirten Azimli, iki gündür ilk baskının içeriği ve sonraki baskıların kapağını kullanarak kendisine saldırıldığını, hiçbir zaman düşünmediği şeylerle itham edildiğini ifade etti. Kitabının ilk baskısındaki rahatsız eden ve kastı aşan ifadelerinden dolayı özür dileyen Azimli, son iki gündür annesine ve şahsına hakaret ve ölüm tehditleri yapanlar için özrünün geçerli olmadığını kaydetti.
(Haber Merkezi)
 

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