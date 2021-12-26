HİTÜ, Oslo’da ulusötesi proje toplantısına katıldı

Hitit Üniversitesi’nin koordinatör olduğu ülkemizden Çorum Halk Eğitim Merkezi, Avusturya ve Norveç’in proje ortağı olarak yer aldığı “Yetişkin Eğitiminde Dijital Yeterliliklerin Geliştirilmesi” adlı projenin üçüncü Ulusötesi Toplantısı Oslo’da gerçekleşti.

Amacı yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcilerin dijital beceri ve yeterliliklerini artırmak olan projenin en önemli çıktısı online öğrenme platformu ve mobil araçlar geliştirmek olarak bildirilen projenin Oslo’da yapılan toplantısına Hitit Üniversitesi'nden Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı, Dr. Öğretim üyesi Cihat Savsar, Öğretim Görevlisi Mehmet Aydınkal, Çorum Halk Eğitimi Merkezinden Ünal Yüce ve Mecnun Karadağ katıldı.

ERASMUS + 2019-1-TR01-KA204-073908’ numara ile Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin 1. Ulusötesi toplantısı 31 Ocak – 1 Şubat 2020 tarihlerinde Çorum’da ikincisi ise 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde Viyana’da yapılmıştı. Oslo’daki ulusötesi toplantı ile projenin tamamlandığı vurgulandı.

Buna göre proje ile birlikte beklenen çıktılar şu şekilde açıklandı; “Yetişkin eğitiminde kullanılabilecek yazılım, uygulama ve mobil platformların belirlenmesi; Destekleyici ders içerikleri ile eğitimcilerin dijital bilgi, beceri ve yeterliliklerinde artış sağlanması; Mobil öğrenme platformları kullanma konusunda eğitimcilerde motivasyon artışının sağlanması; Dijital araçların eğitim amaçlı kullanım oranında artış sağlanması; Mobil uygulamalar ve e-öğrenme yoluyla eğitimcilerin kendi kendilerine öğrenme düzeylerinin geliştirilmesi.” (Haber Merkezi)

