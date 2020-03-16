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HİTÜ öğrencilerine TÜBİTAK desteği

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin çölyak hastaları için alternatif doğal ve glütensiz gıda ürünü geliştirmek üzere hazırladıkları “Glütensiz Keklerde Gam Alternatifi Olarak Çimlendirilmiş Keten Tohumu Ununun Kullanılması” isimli proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi.

HİTÜ öğrencilerine TÜBİTAK desteği

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin çölyak hastaları için alternatif doğal ve glütensiz gıda ürünü geliştirmek üzere hazırladıkları “Glütensiz Keklerde Gam Alternatifi Olarak Çimlendirilmiş Keten Tohumu Ununun Kullanılması” isimli proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi.

16 Mart 2020 Pazartesi 20:17
HİTÜ öğrencilerine TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı 2019 yılı 2. Dönem başvuru sonucuna göre, Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Hülya Çakmak’ın danışmanlığında, öğrenciler Şeyma Meryem Yılmaz ve Merve Mama’nın hazırladığı “Gıda ve Tarım” alanında hazırladığı “Glütensiz Keklerde Gam Alternatifi Olarak Çimlendirilmiş Keten Tohumu Ununun Kullanılması” adlı projenin destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Konuyla ilgili verilen bilgiye göre proje kapsamında, katkı maddesi olarak gam yerine tamamen doğal çimlendirilmiş keten tohumu unuyla kıvamı ayarlanarak geliştirilen glütensiz kekin kalite özelliklerinin, ticari glütensiz kek karışımlarıyla kıyaslaması yapılacak. Özellikle okul çağındaki çölyak hastaları için glütensiz fırıncılık ürünlerine alternatif olarak, tamamen doğal olarak çimlendirilmiş keten tohumu unuyla kıvamı ayarlanan keklerin, piyasaya kazandırılması hedeflenirken, bu doğrultuda gam alternatifi olarak keten tohumu unu kullanılarak üretilen kekin kalite özelliklerini artırmaya yönelik formülasyon geliştirme çalışmaları yapılacağı vurgulandı.

(Haber Merkezi)

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