HİTÜ Öğrenci Konseyi’nden ziyaret

Hitit Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Murat Şen ve beraberindeki heyet, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Öğrenci Konseyi yönetimini Vali Çiftçi ile tanıştıran Murat Şen yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve nazik ziyaretleri için teşekkür eden Vali Çiftçi de günün anısına tüm gençlere birer kitap hediye ederek çalışmalarında başarı dileklerini sundu.

(Volkan SINAYUÇ)

