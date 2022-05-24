HİTÜ MYO’da “sosyal medya” söyleşisi
İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından “sosyal medya ne kadar gerçek ne kadar sanal?” konulu söyleşi, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Söyleşi, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğr. Gör. Abdulkadir Karabulut ve İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Biriminde görevli Psikolog Bahattin Bakır tarafından yürütüldü. (Haber Merkezi)
Güncel 24.05.2022, 18:24
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