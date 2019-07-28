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HİTÜ, memnuniyet araştırmasında 188 üniversite arasında 72. sırada

Hitit Üniversitesi Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda (TÜMA) 116 üniversiteyi geride bırakmayı başardı.

HİTÜ, memnuniyet araştırmasında 188 üniversite arasında 72. sırada

Hitit Üniversitesi Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda (TÜMA) 116 üniversiteyi geride bırakmayı başardı.

28 Temmuz 2019 Pazar 22:29
HİTÜ, memnuniyet araştırmasında 188 üniversite arasında 72. sırada

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 2016 yılından beri yürütülen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2019 yılı sonuçları yayınlandı.

Hitit Üniversitesi 2019 yılında bir çok kriterin dikkate alınarak belirlendiği Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere toplam 188 üniversite arasında 72. sırada yer aldı. Üniversitemiz 123 devlet üniversitesi arasında ise 41. sırada yer aldı.

Üniversitelerdeki öğrenim deneyiminin tatminkârlığı, yerleşke ve yerleşke yaşamının doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkânları ve kaynaklarının zenginlik düzeyi, kişisel gelişim ve kariyer destek olanakları gibi birçok konunun değerlendirildiği araştırma kapsamında gerçekleştirilen ankete, 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35 bin 715 öğrenci katıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitemizin sahip olduğu bilgi birikimi, deneyimli akademik kadrosu ve güçlü altyapısı ile ilerleyen dönemlerde çok daha iyi bir noktada yer alacağına yürekten inandığını ifade etti. Öztürk, HİTÜ’nün sadece nicel değil, nitelik olarak da büyük gelişme gösterdiğine dikkat çekerek ülkenin gelişimine katkı veren akademik ve idari personele teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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