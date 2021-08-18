HİTÜ Kuzey Kampüsü inşaatı tam gaz sürüyor

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde devam eden altyapı çalışmaları hızlandırıldı.

Kampüs inşaatı kapsamında Rektörlük binası önü, Kampüs Giriş Kapısı ve Kampüs Giriş Kapsından Sosyal Yaşam Merkezi, İlahiyat Fakültesi ve Rektörlük binalarına kadar olan yaya, araç ve bisiklet yollarının yapımının eğitim öğretim yılı öncesinde bitirilmesi hedefleniyor.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kampüsü İnşaatı Projesi kapsamında devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İlahiyat Fakültesi binasının yapımının tamamlandığını anımsatan Rektör Prof. Dr. Öztürk, “İlahiyat Fakültemiz tamamlandı ve öğrencilerimiz eğitim-öğretime yeni binamızda devam edecek. Şu anda Kuzey Kampüsümüzdeki diğer çalışmalarımız ise devam ediyor. Kampüs giriş kapısı, araç yolları, yaya yolları, bisiklet yolları, atık ve yağmur su hattı, içme suyu ve yangın su hatları yapılıyor. İşin bütünü tamamlandığında 6,5 kilometre araç yolu, 4,2 kilometre bisiklet yolu, 6,5 kilometre yaya yolu yapımı tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Kuzey Kampüsü altyapı çalışmalarının, 311 bin metrekarelik alanda yürütüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti: “Altyapı inşaatının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75’e ulaştı. Yıl sonunda bu oranın yüzde 85’e çıkarılması planlanıyor. Eğitim öğretim dönemi başlamadan kampüs giriş kapısının, kampüs giriş kapsından Sosyal Yaşam Merkezi, İlahiyat Fakültesi ve Rektörlük binalarına kadar olan yaya, araç ve bisiklet yolları tamamlanacak. Bu hummalı çalışmaların neticesinde, yeni dönemde öğrencilerimizi kampüsümüzde karşılamış olacağız. Bütün planımız ve ümidimiz bu yönde.”

(Volkan SINAYUÇ)