HİTÜ işçi alacak

Hitit Üniversitesi’nin internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, “1 Engelli ve 3 Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar olmak üzere toplam 4 sürekli işçi alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

Duyuruda ayrıca, “Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 1 Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu Çorum İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabilirler” açıklamalarına yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)