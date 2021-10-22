HİTÜ "Hoş geldin Şenliği"nde gençler gönüllerince eğlendi

Kuzey Kampüsü yerleşkesi içindeki Muhsin Yazıcıoğlu Stadı’nda açılışı yapılan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, gençler ve akademisyenlerin de ilgi gösterdiği “Hitit’e Hoş Geldin Şenliği”nde rekreatif etkinliklerde renkli görüntüler yaşandı.



Yoğun ilgi gören yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise çeşitli hediyeler verildi.

Hitit Üniversitesi Müzik Bölümü Pop Orkestrası ve Grup Norm’un müzik ziyafetinin yer aldığı ayrıca ünlü sanatçı Yusuf Güney’in de sahne aldığı şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk, şenlik kapsamında düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin güzel vakit geçirdiğini ve akademik yıla moralle başlandığını vurguladı.



Etkinlikler kapsamında Sıklık mevkiinde Etnospor etkinlikleri, Kadeş Barış Meydanı’nda ise sergi ve spor müsabakalarının yapıldığı şenlikle ilgili bilgi veren Öztürk, “Covid-19 salgını dolayısıyla öğrencilerimizle bir süre ayrı kalmıştık. Akademik yıl açılış haftası kapsamında düzenlediğimiz bu şenlikle öğrencilerimize hem ‘hoş geldin’ diyelim hem de öğrencilerimiz güzel zaman geçirsinler istedik” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

