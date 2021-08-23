HİTÜ, Greenmetric sıralamasında 7.’nci

Hitit Üniversitesi, Greenmetric Dünya Üniversiteler sıralamasında Türkiye’den başvuran 55 üniversite arasında 7’inci sırada yer aldı.

HİTÜ dünya genelinde yapılan Greenmetric Dünya Üniversiteler sıralamasında 912 üniversiteden 704’ünü geride bırakarak 208’inci sırada yerleşti.

HİTÜ’nün dünyada ve ülkemizdeki başarı durumunu ortaya koyan bazı verileri hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Türkiye’den 55 üniversitenin katıldığı ve ilk 3 sırayı İstanbul Teknik, Erciyes, Ortadoğu Teknik ve Ege Üniversitesi gibi sayılı üniversitelerin aldığı Greenmetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında, HİTÜ ülkemizden başvuran 55 üniversite arasında 7’inci oldu. Dünya genelinde yapılan sıralamada ise 912 üniversiteden 704’ünü geride bırakarak, 208’inci sıraya yerleşti. Üniversitemiz 2000 yılından sonra kurulan 57 devlet üniversitesi arasında 8’inci sırada bulunurken toplam 95 üniversite arasında ise 11’inci sırada yer aldı. Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin akademik alandaki performansını ayrıca değerlendiren URAP'ın bu kategorideki listesinde de HİTÜ 81 üniversite arasında ise 45’inci sırada bulunuyor” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

