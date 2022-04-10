HİTÜ, EURODESK “temas noktası” oldu

Türkiye’den kamu kurum ve kuruluşlar tarafından, Avrupa fırsatlarına dair gençlere bilgi vermekle yetkili “EURODESK Temas Noktası” seçilmesi yönünde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na yapılan başvuruların sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçlarına göre, Hitit Üniversitesi, Türkiye genelinde “EURODESK Temas Noktası” akreditasyonu hakkı kazanan 17 üniversite arasında yer aldı. Türkiye genelinde toplamda ise 106 kurum akreditasyon almaya hak kazandı. HİTÜ, TR83 bölgesinde EURODESK Türkiye Temas Noktası akreditasyonuna sahip tek üniversite olma özelliğini taşıyor.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada üniversitenin EURODESK akreditasyon sürecini başarıyla geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Söz konusu akreditasyonun, Hitit Üniversitesi’ni, yükseköğretim alanında bir adım daha öne çıkaracağını ifade eden Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti: “Yaklaşık 2 yıldan bu yana, Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ve Teknoloji Transfer Ofisimizin devam eden çalışmalarının ardından, 3 ay önce hazırladığımız başvuru dosyasını Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na sunmuştuk. Değerlendirmelerin sonucunda, Üniversitemiz, EURODESK Temas Noktası seçilerek, AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından, gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş bir yükseköğretim kurum olma statüsünü elde etmiş oldu. Öğrencilerimiz açısından önemli fırsatlar oluşturacak bu program, üniversitemizde dinamizmi daha artıracak.”

(Volkan SINAYUÇ)

