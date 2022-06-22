HİTÜ Çoksesli Korosu alkış aldı

HİTÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Çoksesli Korosu’nun Dönem Sonu Konseri Devlet Tiyatrosu Salonu’nda büyük bir katılımla yapıldı.

Fakülte ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde yapılan konsere HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Can Satır başta olmak üzere öğretim elemanları, öğrenciler ve müzikseverler katıldı.

Lisans ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin yer aldığı koronun şefliğini Öğretim Görevlisi Ceren Uygun Oğhan yaparken sahnede koroya piyano ve vurmalı çalgılarda Dr. Öğretim Üyesi Ercan Baş, kemanda Öğretim Elemanı Osman Çağatay Kaya, flütte Öğretim Elemanı Hatice Tök, Çelloda Öğretim Elemanı Kutay Akça ve yine piyanoda Öğretim Elemanı Akanda Doğan eşlik etti.

Çağdaş Türk ve Batı müziğinin en iyi örneklerinin sergilendiği konserde Slovakya, Ukrayna ve Peru halk şarkılarından Roselli, Maierhofer, Carl Orff ve Yalçın Tura gibi önemli bestecilerin eserlerine kadar geniş bir repertuvarda izleyicilerin karşısına çıkan Müzik Bölümü Çoksesli Korosu ayrıca Keskin, Keşan, Kırşehir, Trabzon ve Çorum yörelerine ait Anadolu müziğinin çokseslendirilmiş örneklerini başarıyla icra etti.

Müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan konser Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Sümeyra Bektaş’ın Koro Şefi Öğretim Görevlisi Ceren Uygun Oğhan’a plaket ve çiçek takdimiyle sona erdi.



(Volkan SINAYUÇ)

