HİTÜ bilişim sistemi altyapısını yeniledi

Hitit Üniversitesi’nin bilişim altyapısının, yeni yapılan yatırımlarla çok daha güçlü hale getirildiği vurgulandı. Covid-19 salgını dolayısıyla eğitim alanında devam eden dijital dönüşüm sürecinde, HİTÜ’nün bilişim sistemi altyapısında kullanılan fiziksel sunucu ve depolama ünitelerini yenilediği bildirildi.

Hitit Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Uzaktan eğitim çalışmaları ve elektronik belge işlemlerinde verimliliği artırmak ve kesintisiz hizmet imkanı sunabilmek için güncel teknoloji olan hiber-bütünleşik sunucu sistem altyapısı kuruldu. Yüksek performans, verimlilik, yüksek erişilebilirlik ve daha üstün yedekleme yetenekleriyle hiper-bütünleşik mimarisine sahip yeni bilişim altyapısı, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Elektronik belge yönetim sisteminde evrak işlemlerini daha kısa sürede tamamlama imkanına erişen üniversitemiz, böylece zamanı etkin bir şekilde kullanabilecek.



ISO 27001 SERTİFİKASI

Hitit Üniversitesi’nin bir taraftan bilişim altyapısını güçlendirerek dijital alandaki gelişmelere ayak uydurduğu, bir taraftan ise bu alanda önemli bir konu olarak ele alınan bilgi ve iletişim güvenliğiyle ilgili önemli bir gelişme kaydettiği açıklandı.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda paydaşların katılımıyla hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyum planı kapsamında, HİTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde gerekli çalışmalar planlanarak tamamlandı. İş süreçlerini ve varlıklarını düzenleyen güvenlik odaklı ISO 27001 standartları gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri temel alınarak yapılan çalışmalar sonucunda HİTÜ’nün ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazandığı ifade edildi.

Yapılan çalışmalar ilişkin bilgi paylaşımında bulunan HİTÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Eker, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün göreve geldiği günden bu yana bilişim alt yapısının güçlendirilmesine ilişkin her türlü desteği verdiği ifade ederek Yabancı Diller Yüksekokulu ve TÖMER öğrencilerinin dil eğitimlerinde kullanılmak üzere güncel donanımlı 4 bilgisayar laboratuvarı için de çalışmaların bitirilmek üzere olduğunu belirtti.

İsmail Eker, en başından bu yana vermiş olduğu destekler için Rektörümüz Prof. Dr. Öztürk’e ve özverili çalışmalarından dolayı Başkanlık personeline teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

