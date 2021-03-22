HİTÜ 15 yaşında

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yükseköğretimde eğitim sürecine ilk olarak 1976 yılında başlayan ve 17 Mart 2006’da Hitit Üniversitesi adını alan HİTÜ’nün 15’inci kuruluş yıldönümünü kutlayarak, önümüzdeki dönemin çok daha başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Öztürk, HİTÜ’nün gelecek 15 yılını planlama gayret ve azmi içinde çalıştıkları mesajını verdi.

Rektör Öztürk yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Bugün üniversitemizin doğum günü. Üniversitemiz 15 yaşına geldi. 15 yıl boyunca birikimini değerleriyle geldiği nokta itibariyle bir çok başarıya imza attı, imza atmaya devam edecek. Başarı hikayesi yazmaya devam edeceğimiz yeni bir 15 yıllık perspektifle nice 20, 25 ve 30 yıllarımızı, yani 2036’ya kadar yürüyeceğimiz bir menzilden bahsediyoruz.

Makine ve imalat teknoloji ihtisas alanımızla uluslararasılaşma bağlamında sadece uluslararası öğrenci değil ama, akademik sirkülasyonu sağlayacak şekilde, girişimci, şehriyle, bölgesiyle ve ülkesiyle bütünleşmiş, uluslararası arenada saygın bir konuma ulaşma dileği, beklentisi ve planlaması ile çalışmalarımızsı hızla sürdürmeye devam ediyoruz. Nice başırılı yıllara, doğum günü, kuruluş yıldönümü kutlamalarına diyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

(Haber Merkezi)