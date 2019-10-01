Hitit’te “Hoşgeldin Şenliği” coşkusu

Kuzey Kampüs Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda düzenlenen ve iki gün süren şenlikte renkli görüntüler yaşandı. Şenliğin birinci gününde, çuval yarışı, tahmin etme oyunu, balon patlatma, makarna düşürmece ve karakucak güreş gösterileri ile konserler gerçekleştirildi.

Şenliğin ikinci gününde ise halat çekme, tarif etme, kuyruğunu koru, kaşıkla tenis topu taşıma, survivor parkuru gibi oyunlar oynandı ve kareoke gösterileri yapıldı.

“Hitit’e Hoşgeldin Şenliği”ne katılarak öğrencilerle bir araya gelen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise öğrencilerimizle eğlenceli vakit geçirdiler.

Şenlikte öğrencileri yalnız bırakmayan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı konuşmada, üniversiteli gençlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek, “Böyle güzel ortamın yan yana olduğumuz için, birlikte olduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

HİTÜ öğrencilerine “Hepiniz üniversitemize hoş geldiniz” diyen Prof. Dr. Öztürk, ilk defa yapılan böyle bir şenliğin önümüzdeki yıllarda da devamının olacağını belirtti.

Gençlerin isteklerine, beklentilerine ve iklim şartlarına uygun şenliklerin gelecek yıllarda da düzenleneceğinin müjdesini veren Rektör Öztürk, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın bizden birisi. Bu yüzden oldukça şanslıyız. Belediye olarak her zaman üniversitemizin yanındalar. Hem stadyumumuzun hazırlanması noktasındaki desteklerinden hem de şenliğimize gelmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şenlik alanında öğrencilerle bağdaş kurup oturarak sohbet eden Prof. Dr. Öztürk, gençlerle hoşça vakit geçirdi. Öztürk, yeni tanıştığı öğrencilerle sohbetin sonunda da özçekim yaptı. Hitit Ünversitesi öğrenci kulüplerinin stand açtığı şenlik kapsamında düzenlenen konserlerde Sus 4 Öğrenci Grubu, Müzük Bölümü Pop Orkestrası, Bandoorkestra 19 ve sanatçı Emre Kaya sahne aldı.

(Volkan SINAYUÇ)