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Hititlere başkentlik yapan Çorum’a Japonlar ve İtalyanlardan ilgi

Dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer alan Hititlere başkentlik yapan Çorum’a yabancı turistlerin ilgisinin arttığı öğrenildi. 

Hititlere başkentlik yapan Çorum’a Japonlar ve İtalyanlardan ilgi

Dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer alan Hititlere başkentlik yapan Çorum’a yabancı turistlerin ilgisinin arttığı öğrenildi. 

20 Haziran 2019 Perşembe 17:07
Hititlere başkentlik yapan Çorum’a Japonlar ve İtalyanlardan ilgi

UNESCO’nun “Dünya Kültür Mirası Listesinde” ayrıca burada bulunan çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılından itibaren yine UNESCO’nun “Dünya Belleği Listesinde” yer alan Hattuşa ve Hitit çağında hem siyasi hem de coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir noktada yer alan önemli bir askeri ve dini merkez olan Şapinuva’ya bu yıl içerisinde en çok ziyaret eden yabancı turistlerin Japonlar olduğu bildirildi. 
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hititlerin önemli kentlerinden biri olan Şapinuva’da ki ören yerlerini ziyaret etti. Burada bulunan tarihi ören yerlerini gezen Vali Çiftçi, tarihi yerler hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül bilgi verdi. 


Hititlerde Hattuşa’nın başkent olduğunu dile getiren Şengül, Şapinuva’nın Hititler’de ikinci bir başkent olduğunu, kazılarda çıkan tabletlerde elde edilen bilgilerde şehrin önemli bir merkez olduğunun yer aldığını söyledi. Şengül, yabancı turistlerin Şapinuva’ya uğramadan Çorum’dan ayrılmadığını ifade etti. 
Çorum’a ilk 5 ayda 53 bin yerli ve yabancı turistin geldiğini açıklayan Şengül, “En çok ziyaretçi gelen ülke Japonya. Japonya’dan sonra farklı bir şey oldu İtalyanlar geliyor bu yıl. Bulgaristan’dan gelen çok. Macaristan’dan gelen turistler var. Farklı ülkeler ziyaretlerini artırdı. Almanlar’da geliyor. İkinci sırada yer alıyor diyebiliriz. Çevre illerde de bir bütünlük sağlıyor Şapinuva. Antik geçiş yolu olduğu için buraya uğrandıktan sonra Tokat ve Amasya’ya geçiyor” dedi. 
Şengül, Eylül, Ekim ve Kasım aylarının kültür turlarının yoğun olduğu aylar olduğunu belirterek, ziyaretçi sayısında artış beklediklerini sözlerine ekledi. 

(İHA)

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