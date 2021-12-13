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“Hititler zengin bir miras bıraktı”

Hitit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 16 ülkeden 92 akademisyenin katılımıyla başladı. 

Güncel 13.12.2021, 21:10
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“Hititler zengin bir miras bıraktı”

Pandemi nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen kongrenin açılış töreni, Hitit Üniversitesi’nin kurumsal YouTube ve Twitter hesaplarından canlı olarak yayınlandı. 
11. Uluslararası Hititoloji Kongresi, Kongre Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel’in açış konuşmasıyla başladı. Süel’in ardından ise ilk konuşmayı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk yaptı. Çorum’un Hitit medeniyetinin beşiği olduğunu belirten Öztürk, “Büyük bir medeniyetin tarihi kalıntıları üzerinde büyüyen Çorum’un genç bir üniversitesi olarak 31 yıldır süren bu güzel kongresinin ev sahipliğini üstlenmiş durumdayız” dedi. 
Hititoloji Kongresi’nde bu sefer daha kalabalık ve geniş bir akademisyen katılımının söz konusu olduğunu dile getiren Öztürk, “Cuma akşamına kadar neredeyse sabah 10.00’da başlayıp akyam 18.00’e kadar çok yönlü uluslararası 92 akademisyenin katılacağı çok önemli bir kongreye şahitlik edeceğiz. ABD, Almanya, Çin, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Polonya, Rusya ve ülkemizden katılımcıların olacağı 92 akademisyen ve uzmanın birlikteliğinden ortaya çıkacak olan önemli bir adımı atacağız.
Bu yolculuk ilk defa 1990’da başladı. Bu süreci başlatan Ord. Prof. Dr. Sedat Alp hocamız başkanlığında başlayan bu çalışmaların kıymetini bilmek ve daha kapsamlısını yapmak üzere Hitit Üniversitesi gerekli çalışmalarını sürdürmektedir.
Anadolu tarihinin daha iyi anlaşılmasına çok ciddi katkılar sunacağına inanıyoruz. Zengin geçmişi ve tarihsel kimliğinin ortaya çıkarılması anlamında Hitit Üniversitesi’ne düşen vazifenin farkındayız” şeklinde konuştu.

“HİTİTLERE ÖNEM VERİYORUZ”
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise “Kentimizin en önemli meydanına Hititlere verdiğimiz öneme binaen Kadeş Barış Meydanı ismi verdik. Hitit tabletleri ve sfenkslerinin örneklerini de bu alanda dizayn ettik. Yine Çoruminia’da da çok sayıda tarihi eserin minyatürünü sergiliyoruz” dedi. 
Osmanlı, Selçuklu, Danişmentli’nin ne kadar önemliyse Bizans, Roma ve Hitit tarihinin de o kadar önemli olduğunu söyleyen Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak ilk kez Şapinuva kazısına destek sağladık. Uluslararası Hititoloji Kongresi, bu şehrin en prestijli etkinliklerinden birisidir” ifadelerini kullandı.  
“HİTİTLERİN BIRAKTIĞI MİRAS HALEN ÖRNEK”
Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da yaptığı konuşmada Hitit medeniyetinin önemine değindi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1935 yılında Alacahöyük’te kazı emrini verdiğini ve sonrasında müze açıldığını kaydeden Kubalı, “Atatürk, Türkiye’deki bu zengin dünya mirasını daha o yıllarda fark etmiştir. DTCF’de o yıllarda Hititoloji Bölümü kurulmuştur.
Atatürk’ün adaletin mülkün tekeli olduğu yönündeki düşüncesi ve yurtta barış dünyada barış sözleriyle bildiğimiz barışçı özellikleri Hitit uygarlığının bir yansıması, bize bıraktığı mirasın bir ifadesi olsa gerek” dedi.
Hititlerin Anadolu’da dünyanın en eski uygarlıklarından birisini kurduğunu söyleyen Kubalı, “Hitit kentleri örnek altyapısıyla dünyada 3 bin yıl öncesinden bize bir şeyler söylemektedir. Tarımda, kadın haklarında da örnektiler. Hukukun merkezi, barışın merkezi, uygarlığın merkezi, üretim ekonomisinin merkeziydiler. Böyle bir mirasın bulunduğu bir kentteyiz” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından Zafer Gökçer tarafından bestelenen “Hititçe Appu Masalından Müzik Kesitleri” isimli eser, soprano Burcu Kuru tarafından seslendirildi.  

(Taner ŞİMŞEK)
 

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