Hititler Resim Sergisi Cumartesi Ankara’da açılıyor

Saat 16.00’daki kokteylin ardından saat 18.00’de açılacak sergi, 28 Kasım akşamına kadar ziyarete açık olacak.
Eserleriyle sergiye katılacak sanatçılar şunlar:
Alev Burhanoğlu, Altan Özeskici, Asu Berk, Aynur Ocak Gündoğan, Aynur Kızılkaya, Bünyamin Balamir, Bünyamin Ağbal, Çiğdem Ağbal, Dursun Boran Oran, Erhan Çakır, Ezgi Oran, Fethiye Gönül Yılmaz, Gülseren Sönmez, Güler Dişbudak, Güler Gök, Hüsna Dişbudak, İnci Ceylanbaş Otlamaz, Kadir Şişginoğlu, Korkut Şahin, Melike Sinem Yılmaz, Müjgan Serim Çırpı, Nazife Çiçek, Necmiye Özşengül, Nilgün Ayşecik Çevik, Nil Yıldırım, Özlem Kireçoğlu Yavuz, Pelin Avşar Karabaş, Rıza Ozan Eroğlu, Sebahat Yılmaz, Sema Sol, Seval Sağlam, Şahika Çağlar, Tuğrul Velidedeoğlu, Yılmaz Helvacı, Zeynep Neris Kaplan.