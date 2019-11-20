Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
106785
ALTIN
270.307
DOLAR
5.6938
STERLİN
7.3704
EURO
6.3037

Hititler Resim Sergisi Cumartesi Ankara’da açılıyor

Çorumlu ressamların ortaklaşa düzenledikleri “Hititler Resim Sergisi” 23 Kasım 2019 Cumartesi günü, Ankara Altındağ Kale Mahallesi’ndeki Bo Ho Art Gallery’de sanatseverlere sunulacak.

Hititler Resim Sergisi Cumartesi Ankara’da açılıyor

Çorumlu ressamların ortaklaşa düzenledikleri “Hititler Resim Sergisi” 23 Kasım 2019 Cumartesi günü, Ankara Altındağ Kale Mahallesi’ndeki Bo Ho Art Gallery’de sanatseverlere sunulacak.

20 Kasım 2019 Çarşamba 19:56
Hititler Resim Sergisi Cumartesi Ankara’da açılıyor

Saat 16.00’daki kokteylin ardından saat 18.00’de açılacak sergi, 28 Kasım akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Eserleriyle sergiye katılacak sanatçılar şunlar:

Alev Burhanoğlu, Altan Özeskici, Asu Berk, Aynur Ocak Gündoğan, Aynur Kızılkaya, Bünyamin Balamir, Bünyamin Ağbal, Çiğdem Ağbal, Dursun Boran Oran, Erhan Çakır, Ezgi Oran, Fethiye Gönül Yılmaz, Gülseren Sönmez, Güler Dişbudak, Güler Gök, Hüsna Dişbudak, İnci Ceylanbaş Otlamaz, Kadir Şişginoğlu, Korkut Şahin, Melike Sinem Yılmaz, Müjgan Serim Çırpı, Nazife Çiçek, Necmiye Özşengül, Nilgün Ayşecik Çevik, Nil Yıldırım, Özlem Kireçoğlu Yavuz, Pelin Avşar Karabaş, Rıza Ozan Eroğlu, Sebahat Yılmaz, Sema Sol, Seval Sağlam, Şahika Çağlar, Tuğrul Velidedeoğlu, Yılmaz Helvacı, Zeynep Neris Kaplan.

İlgili Haberler
Kafasına kamyonet kasası kapağı çarpan kişi yaralandı
Kafasına kamyonet kasası kapağı çarpan kişi yaralandı
Belediye personeline eğitim semineri
Belediye personeline eğitim semineri
Çorumlular Akif Beki’ye kırgın ve kızgın
Çorumlular Akif Beki’ye kırgın ve kızgın
“Anadolu Medeniyetleri Konferansı” düzenlendi
“Anadolu Medeniyetleri Konferansı” düzenlendi
Hitit Okuma Kulübü’nden söyleşi ve kitap imza günü
Hitit Okuma Kulübü’nden söyleşi ve kitap imza günü
İki avukat yemin ederek cübbe giydi
İki avukat yemin ederek cübbe giydi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim