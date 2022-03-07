Hititler, Puduhepa ile tarihin en parlak sayfasına taşınıyor

Yıllardır diyoruz ki; insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’in tarafı olmaları nedeniyle Hititler, “barış kenti” unvanını, en yakışan yere, Çorum’a bahşediyorlar. Kadeş, Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın mührünü taşıması nedeniyle, aynı zamanda kadın-erkek eşitliğinin ilk tarihsel belgesi. Üçüncüsü ise, ele geçirdikleri kentlerin tanrılarına da Büyük Mabet’te yer veren Hititler, bu toprakların “inançlara saygının anavatanı” olduğunu, binlerce yıl öncesinden tarihe kaydetmişler.

Çorum’un bu tarihsel değerlerini dilinden düşürmeyen ÇORUM HABER, en son 3 Haziran 2021 tarihinde “2022 Puduhepa Yılı olsun” manşetini atmıştı. Ve bu düş, şimdi gerçekleşiyor.

Tanınmış iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan’ın Başkanı olduğu Turkey ONE (Ortak Nesiller Entegrasyonu) Derneği, bu yıl yurt içi-yurt dışı tanıtım programına Puduhepa’yı aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü ve Çorum İş Kadınları Derneği’nin işbirliği, Ahlatcı Holding ve Alapala Grubu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinliğin lansmanı, bugün saat 17.00’de İstanbul Pera Palas’ta yapılacak.

Çorum müzelerini ve ören yerlerini de kapsayan ana etkinlik ise Haziran ayı sonlarında Çorum’da planlanıyor.

(Haber Merkezi)

