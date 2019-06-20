Hitit’in mezuniyet töreni Spor Bilimleri Fakültesi’ne alındı

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi; “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Haziran 2019 Cuma günü saat 16.00’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda gerçekleştirilmesi planlanan Mezuniyet Törenimiz, aynı tarih ve saatte fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın bölüm ve programlarında ilk üçe giren öğrencilerimiz ve ailelerinin katılımıyla Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde düzenlenecektir.

Söz konusu değişiklik, İl Meteoroloji Müdürlüğümüz ile yapılan görüşmeler neticesinde alınan bilgiler çerçevesinde mezuniyet törenimizin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi adına yapılmıştır.

Siz değerli öğrenci ve misafirlerimizin anlayışlarına sığınır, gerekli bilgilendirmelerin dekanlıklarımız ve müdürlüklerimizce aktarılacağını duyururuz”