Hitit’i önce çocuklar öğrensin!
Güncel 19.04.2022, 20:53 19.04.2022, 20:57
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Vakıf 19 tarafından düzenlenen “Dünya Hitit Günü” etkinliklerinin Çorum’un tanıtımına büyük katkı sağladığı muhakkak. Bu etkinliklerin bir diğer özelliği ise, gezi ve atölye çalışmaları yoluyla, minik ana sınıfı öğrencilerinden ortaokul ve lise düzeyindeki gençlere kadar yeni kuşaklara Hitit uygarlığının tanıtılması.
Ankara’daki okullardan öğrenci grupları, Türk Japon Vakfı salonlarındaki etkinlikleri akın akın ziyaret ediyorlar. Öğrenciler, Plastik Sanatlar Sergisi’ni geziyorlar, atölye çalışmalarına katılıyorlar, ya da en azından izliyorlar. Böylece, Hitit uygarlığı ve Çorum, erken yaşta belleklerine kazınmış oluyor.
(Haber Merkezi)
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