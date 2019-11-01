Hitit Yurdu’nun bağışladığı karyolalar Suriye sınıra gönderildi

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Türk Kızılay Çorum Şubesine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hitit Yurdu tarafından bağışlanan tek kişilik karyolaların, Suriye sınırındaki Kızılay kamp ve yetimhanelerine iletilmek üzere İl Özel İdaresi’nden temin edilen araç ile yola çıkarıldığını ifade etti.