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Hitit Yurdu’nun bağışladığı karyolalar Suriye sınıra gönderildi

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Türk Kızılay Çorum Şubesine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hitit Yurdu tarafından bağışlanan tek kişilik karyolaların, Suriye sınırındaki Kızılay kamp ve yetimhanelerine iletilmek üzere İl Özel İdaresi’nden temin edilen araç ile yola çıkarıldığını ifade etti.

Hitit Yurdu’nun bağışladığı karyolalar Suriye sınıra gönderildi

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Türk Kızılay Çorum Şubesine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hitit Yurdu tarafından bağışlanan tek kişilik karyolaların, Suriye sınırındaki Kızılay kamp ve yetimhanelerine iletilmek üzere İl Özel İdaresi’nden temin edilen araç ile yola çıkarıldığını ifade etti.

01 Kasım 2019 Cuma 21:10
Hitit Yurdu’nun bağışladığı karyolalar Suriye sınıra gönderildi

Kılıç, “Bu hayırlı hizmetin yerine getirilmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve İl Özel İdaresi ve yetkililerine teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)

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