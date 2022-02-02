Hitit Yalıtım’da dost buluşması
Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Hitit Yalıtım Fabrikası’nda Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile bazı dostlarına öğle yemeği verdi. Fotoğrafta (soldan sağa) Hatap Un Yönetim Kurulu Başkanı Latif Kavukçu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Mali Müşavir-Sigortacı Birhan Baran, Uğur Barlık, Gazeteci Mehmet Yolyapar, Müteahhit Niyazi Özmercan, Hitit Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Kayış ve Fabrika Müdürü Umut Emre Avcılar görülüyor. (Haber Merkezi)
Güncel 02.02.2022, 19:44
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