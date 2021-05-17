Hitit ve Koç Üniversiteleri arasında “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi” araştırmalarında işbirliği

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarıyla ilgili tecrübeli öğretim üyelerine sahip olan Hitit Üniversitesi ile Koç Üniversitesi arasında bu alanda yapılması planlanan işbirliği toplantısının ikincisi gerçekleştirildi.

Toplantıda Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve merkez yönetim kurulu üyeleri ile KUISCID Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül ve ekibi yer alırken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı kapsamında ortak araştırmalar, projeler ve eğitim çalışmalarının yanı sıra iki üniversite arasında düzenlenecek bilimsel toplantıya ilişkin işbirliği konuları ele alındı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baykam, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının tanı, patogenezi ve tedavisine yönelik klinik ve laboratuvar araştırma konularında Koç Üniversitesi ile birlikte bilimsel anlamda hem ülkemize hem de dünya literatürüne büyük katkı sağlayacak araştırmalar ve bilimsel bir toplantının organizasyonu konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Üniversitelerin var oluş sebebinin ilgili tüm kesimlerle bir araya gelerek bilgi birikimini paylaşmak olduğu inancıyla çalışmalar yapan üniversitenin, bu doğrultudaki faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Baykam, şunları kaydetti:

“KKKA vakalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kendilerini kabul ettirmiş, alanında tecrübeli öğretim üyelerine sahibiz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin bulaşı, korunma önlemleri, kene ile temasın önlenmesi, tedavi yöntemleri, bulaşın önlenmesine yönelik toplum bilgilendirilmesi açısından yıllardır yaptığımız çalışmalarla birçok veriler ve bilgi birikimini Türk hekimleri olarak dünya literatürüne de sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz. Bu doğrultuda yaptığımız işbirliği ile KKKA hastalığı çerçevesinde yaptığımız çalışmalarınızın sayısını ve kapsamını artırmayı hedefliyoruz”