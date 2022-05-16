Hitit ve Gazi Üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı

Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilen imza törenine, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, akademisyenler ve konuklar katıldı.

İmzalanan iş birliği protokolü; Hitit Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi tarafından yürütülen Makine ve İmalat Teknolojileri İhtisaslaşma iş birliği çerçevesinde bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak, yeni istihdam alanları ve katma değerli ürünlere yatırım yapılmasını sağlayacak bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri geliştirmek amacıyla, yapılacak ortak çalışmaları içeriyor.

Törende bir konuşma yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum’da çok güzel bir sinerjinin olduğunu belirterek, “Birçok etkinliğimizi ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Bu gün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İmzalanan iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da, Gazi Üniversitesinden doğan Hitit Üniversitesi ile çok geniş bir iş birliği protokolünü hayata geçirdiklerini ifade ederek, imzalanan protokolün iki üniversite için de hayırlı olması için temenni de bulundu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, Gazi Üniversitesi ile “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanındaki ihtisaslaşma bağlamında bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak ve katma değerli ürünlere yatırım yapılmasına yönelik ortak Ar-Ge projeleri geliştirmek üzere önemli bir işbirliğine imza attıklarını ifade etti. Protokolü Gazi Üniversitesi ile imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, katkılarından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’a teşekkür etti.