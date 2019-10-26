Hitit ve Barajı ve tesisleri Özel İdare’ye devrediliyor

Vali Çiftçi, Hitit Barajı ve tesislerinin önümüzdeki günlerde Çorum Özel İdaresi'ne devri konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile bir araya geldi. Aydın ile Çiftçi, Hitit Barajı ve tesislerinin durumunu görüştü.

Vali Mustafa Çiftçi, Alaca ilçesini ziyaretinde incelediği DSİ tarafından ihale edilen ve kamu vicdanını sızlatan görüntüleriyle kendi haline terk edilen Hitit Barajı ve tesislerinin Çorum İl Özel İdaresi'ne devri konusunda DSİ Genel Müdürü Aydın ile mutabakata vardıklarını belirterek, önümüzdeki hafta protokol ile işletme hakkını devralacaklarını da vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)