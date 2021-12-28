Hitit Üniversitesi’nin projesine AB’den ödül

Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık- Okul Eğitimi programı kapsamında, Hitit Üniversitesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi ile İngiltere, İtalya, Slovakya ve Bulgaristan’dan katılımcıların ortaklığıyla 2015-2018 döneminde başarıyla uygulanan “Dijital Materyal ve Oyun Tabanlı Yaratıcı ve Yenilikçi Eğitim” başlıklı proje, 104 ülkeden değerlendirilen projeler arasında yer aldı.

HİTÜ Öğretim Elemanı Dr. Öğretim Üyesi Özdurak Sıngın’ın koordinatörlüğünde, anasınıfı öğrencilerine yönelik resim, müzik, yabancı dil, algoritma ve fiziksel egzersiz alanlarına ilişkin dijital oyun tabanlı modüllerin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen söz konusu projeye, “Okul Öncesi Eğitim” kategorisinde ödül verildi. AB Ulusal Ajans tarafından Ankara’da yapılan törende ödül alan Dr. Öğretim Üyesi Sıngın, 2018 yılında başarıyla tamamladıkları projelerinin, okul öncesi eğitime önemli yenilikler kazandırdığını söyledi.

Proje kapsamında, dijital eğitsel oyunlarla hibrit sistemde öğrenme sağlanırken, aynı zamanda uzaktan dijital ölçme ve değerlendirme yapılması, öğrencilerin yeteneklerinin erken yaşta tespit edilmesine yönelik de önemli bir adım atıldığını kaydeden Sıngın, “Geleneksel müfredatın dijital içerikler ile harmanlandığı ve entegrasyon kılavuzunun hazırlandığı projede elde edilen hibrit eğitim sonuçları literatüre kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

(Aliye ÖNCEL)

