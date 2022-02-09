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Hitit Üniversitesi’nin eğitimleri Avrupa’da kabul görüyor

Hitit Üniversitesi’nin, Kariyer ve Mezunlar Ofisi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) işbirliğinde verilecek olan mesleki eğitim ve öğretim sertifika programlarına “Europass Sertifika Ekleri” alması için yaptığı başvuru, Europass Merkezi olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edildi.

Güncel 09.02.2022, 20:10
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Hitit Üniversitesi’nin eğitimleri Avrupa’da kabul görüyor

“Europass Sertifika Ekleri” Europass tarafından onaylanan Hitit Üniversitesi, 4 sertifika programıyla bu alanda Türkiye’de yetkilendirilen 6’ncı üniversite oldu.
Mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına sahip kişilere verilen Europass Sertifika Eki, Avrupa Birliği ülkeleri ile Europass'ı tanıyan ülkelerde kullanılan, mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı, bilgi beceri ve yetkinliklerin özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlıyor.
Kariyer ve Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü’nde düzenlenecek sertifika programları arasında Bilinçaltı Uzmanlığı, NLP Uzmanlığı, Öğrenci Koçluğu ve Yaşam Koçluğu eğitimleri yer alıyor.
Düzenlenen eğitimlere ise lise, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu belirli meslek gruplarına sahip kişiler katılabiliyor.

Öğrencileri mezuniyet sonrasında bir adım daha öne çıkaracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Ülkemizin Europass Merkezi olan Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Türkiye’de Europass Sertifika Eki verebilen 6 üniversiteden biri olduk” dedi.
İlk etapta dört sertifika programının Europass tarafından onaylandığını belirten Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu:
“Kariyer ve Mezunlar Ofisimiz ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (HİTİTSEM) işbirliğinde vereceğimiz Bilinçaltı Uzmanlığı, NLP Uzmanlığı, Öğrenci Koçluğu ve Yaşam Koçluğu sertifika programlarına Europass Sertifika Ekleri almak için yaptığımız başvuru kabul edildi. Bu ek, mesleki eğitim sertifikasına sahip olan kişilerin edindikleri bilgi ve becerilerini tanımlayan bir belge niteliği taşımaktadır. Özellikle işverenler veya yurtdışındaki kurumlar tarafından daha kolay anlaşılır olmasını sağlayarak resmi sertifikada yer alan bilgileri tamamlamaktadır. Dolayısıyla eğitimi verilen programlarda adayların kazandıkları bilgi ve beceri yetkinliklerinin uluslararası geçerliliği olacak.”
Sertifika programlarını genişletmek için çalışmaların da devam ettiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Öztürk, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini belirterek desteklerinden dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)
 

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