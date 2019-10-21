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Hitit Üniversitesi’nin başarısı ülke ortalamasının üzerinde

URAP (University Ranking by Academic Performance Araştırma Laboratuvarı) Türkiye’de bulunan üniversitelerin başarı sıralamasını yayımlandı.

Hitit Üniversitesi’nin başarısı ülke ortalamasının üzerinde

URAP (University Ranking by Academic Performance Araştırma Laboratuvarı) Türkiye’de bulunan üniversitelerin başarı sıralamasını yayımlandı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:30
Hitit Üniversitesi’nin başarısı ülke ortalamasının üzerinde

Hitit Üniversitesi’nin Prof.Dr. Reha Metin Alkan’la yükselen başarı grafiği Rektör Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’le devam ediyor.

Dünya ölçeğinde nitelikli büyümeyi hedef alan ve tamamen bilimsel kriterler esas alınarak yapılan araştırma sonucunda 2019-2020 Türkiye Genel Sıralaması Göstergesi’nde, Hitit Üniversitesi başarı grafiğinin yükselmesi dikkat çekti.

URAP verilerine göre, Hitit Üniversitesi 2000 sonrası kurulan üniversiteler sıralamasında 95 üniversite arasında ilk yüzde 10’luk dilimde, yani 10’uncu sırada yer aldı.

Tüm üniversiteler genel değerlendirme sıralamasına göre ise 166 üniversite arasında 56’ıncı sıraya yükseldi. Devlet sıralamasında 80 üniversite arasında 43’üncü oldu.

URAP’ın 9 yıl önce yani 2010 yılında yaptığı araştırmada, Hitit Üniversitesi 2000 yılından sonra kurulan 51 üniversite arasında 40’ıncı sarada yer alıyordu. Yine 96 devlet üniversitesi arasında 88’inci sırada, tüm üniversiteler genel sıralamasında ise 125 üniversite arasında 108’inci sırada bulunuyordu.

HİTÜ 2018-2019 döneminde 2000 yılından sonra kurulan 86 üniversite arasında basamakları hızla atlayarak 14’üncü sıraya yerleşti. Yine 2018-2019 döneminde 109 devlet üniversitesi arasında 55’inci, tüm üniversiteler genel sıralamasında 157 üniversite arasında 67’inci oldu.

2011 yılından sonra başlatılan ve bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, 2019-2020 dönemini kapsayan son araştırmada, HİTÜ 2000 sonrası kurulan üniversiteler sıralamasında 95 üniversite arasında 10’uncu, tüm üniversiteler genel değerlendirme sıralamasında166 üniversite arasında 56’ıncı ve devlet üniversiteleri sıralamasında 80 üniversite arasında 43’üncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Üniversitelerin genel başarı sıralamasının tespitinde makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, 2015-2016 toplam doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi dünyada kabul gören ve nitelikli büyümeyi hedef alan bilimsel kriterler esas alındı.

(Elvan Yılmaz)

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