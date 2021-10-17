Hitit Üniversitesinden "giysi ve oyuncaklara" Avrupa standartlarında analiz

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezini (HÜBTUAM) plastik eşyaların test ve analizi konusunda yetkilendirdi.

HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, AA muhabirine, araştırma merkezinde 2017'den bu yana giyecek, ayakkabı ve plastik oyuncaklarda ftalat, azo boyar gibi zararlı maddelerin analizinde bölgeye hizmet verdiklerini söyledi.

O dönem içinde Ticaret Bakanlığıyla yaptıkları ön görüşmelerde özellikle Anadolu'da, Avrupa standartlarında test yapabilen akredite laboratuvar olmadığını, ürünlerin test için İstanbul bölgesine gönderildiğini değerlendirdiklerini anlatan Kurtbaş, "Bu bölgedeki ihtiyaçlar göz önüne alınarak özellikle ayakkabılardaki zararlı madde tayinlerinin üniversitemizde yapılması için ön çalışmalar gerçekleştirildi. Akreditasyon süreçleri gerçekleştirildi. Akreditasyon süreçlerine bağlı olarak TÜRKAK tarafından denetimden geçtik. Gelmiş olduğumuz noktada, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi, özellikle plastiklerde, giysilerde ve ayakkabılarda ftalat azo boyar, pah, krom altı gibi zararlı maddelerin analizleri konusunda akredite bir laboratuvar denetimini başarıyla atlattı." dedi.



BÖLGEDE AKREDİTE OLAN TEK LABORATUVAR

Yurt dışı ve içinden gelen plastik oyuncak, ayakkabı ile giysilerin ve türevlerinin standartlara uygunluk testlerinin artık Hitit Üniversitesinde yapılabileceğinin altını çizen Kurtbaş şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığıyla yaptığımız ön görüşmelerin devamında bölgemizde özellikle yurt dışından gelen, yurt içinde üretilen, insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek zararlı maddelerin test ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, sağlıklı ürünler olup olmadığının belirlenmesi için laboratuvarımızda analizler gerçekleştirilecektir. Bölgemizde bu kapsamda hizmet veren bir laboratuvar bulunmamaktadır. Amacımız, gelmiş olduğumuz noktada hem ülkemize hem milletimize yararlı sonuçlar sunmak."

Başta oyuncaklar olmak üzere plastik eşya ve türevi ürünlerin, standartlara uygun üretilip üretilmediği konusunda denetimlerin hayati önem arz ettiğini vurgulayan Kurtbaş, "Ucuz, işlemesi daha kolay bir ham madde olduğu için plastik eşyaların piyasada giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla halk sağlığını korumak ve kullanıcıların gönül rahatlığı içinde bu ürünleri kullanabilmesini sağlamak için bu ürünlerin düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"HİTİT ÜNİVERSİTESİ, ANADOLU'NUN TEST VE ANALİZ MERKEZİ OLABİLİR"

Türkiye'de bu anlamda çoğunlukla İstanbul bölgesinde analizlerin gerçekleştirildiğine işaret eden Kurtbaş şunları kaydetti:

"Bakanlık tarafından Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bu kapsamda yapılan piyasa denetiminden elde edilen ürünler İstanbul bölgesindeki akredite laboratuvarlara gönderilmekte, burada analizleri gerçekleştirilerek uygun olup olmadıkları belirlenmektedir. Biz akredite olarak Anadolu'da çok önemli bir test analiz merkezine dönüşmüş durumdayız. Bunun ötesinde üniversite laboratuvarı olarak akredite olan tek laboratuvarız. Özellikle bölgemizde ayakkabı üreticilerinin bu alanda ihtiyaçlarının giderilmesi, Samsun gibi gümrük bölgesinden ülkemize giren oyuncakların analizlerinin gerçekleştirilmesi, ayrıca bu kapsamda tüm bölgedeki yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen ürünlerin standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi laboratuvarımızda gerçekleştirilecektir. Hitit Üniversitesi, Anadolu'nun test ve analiz merkezi olabilir."