Hitit Üniversitesi’nden ‘akıllı aspiratör’ projesi

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencisi Abdurrahman Emekçi tarafından öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Işık’ın akademik danışmanlığında ve Çorum Teknokent bünyesinde bulunan E-Chip Teknoloji Firmasının desteğiyle “Aspiratörler için Bulanık Mantık Tabanlı Kapalı Döngü Kontrol ve Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi” konulu yüksek lisans tez çalışması yapılıyor.

TÜBİTAK-2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında da desteklenen söz konusu çalışma kapsamında mutfaklarda hava kalitesini artırması beklenen akıllı bir cihaz geliştirilmesi planlanıyor.

Konu ile ilgili Doç. Dr. Mehmet Fatih Işık yaptığı açıklamada günümüzde kullanılan aspiratörlerde kontrol paneli üzerinde bulunan kademe ayarının manuel olarak kullanıcı tarafından yapıldığını, bu nedenle ortaya çıkan kullanıcı hatalarına bağlı olarak hava kalitesinin istenilen düzeyde oluşturulamadığını söyledi.

Aspiratörlerin kullanım hatalarının verim ve enerji kaybına sebep olduğunu ifade eden Doç. Dr. Işık “Bizim çalışmamız kapsamında geleneksel aspiratörlerden farklı olarak kendini ortam koşullarına göre otonom olarak kontrol edebilen akıllı bir cihaz üretilecektir. Bu cihazlar insan için gerekli olan en uygun ortam şartlarını sağlamak için otonom olarak çalışacaktır” dedi.

“KIZARTMALARIN KOKUSUNA SON”

Aspiratör üzerine karbonmonoksit, hava kalite, hidrojen, lpg-propan gaz ve nem-sıcaklık ile baca sensörü olmak üzere altı farklı sensör yerleştirileceğini belirten Doç. Dr. Işık, şunları kaydetti:“Bu sensörlerden elde edilen veriler, bulanık mantık tabanlı olarak işlenerek aspiratör motor hızı ayarlanacaktır. Ayrıca baca kontrol sistemi de gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu sayede baca hava akışının durumu da kontrol edilmiş olacaktır. Sonuçta, mutfakta insan refahı en üst düzeye çıkartılmış olacaktır. Artık kızartma, yemek kokusuna son verilecek. Duruma göre otomatik çalışacağı için en ideal hava kalitesini elde etmek mümkün olacak.

Doç. Dr. Işık, söz konusu akıllı aspiratörün altı aylık zamanda geliştirileceğini, daha sonra test işlemleri aşamasına geçilerek çalışmanın tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

(Haber Merkezi)

