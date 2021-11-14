Hitit Üniversitesi’nden 5 akademisyen “En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

Hitit Üniversitesi'nden 5 akademisyenin dünya ligi kayıtlarına geçen başarısı dikkat çekti.

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından 2020 alıntı yılına göre; 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanları arasından ilk %2'lik dilime giren yaklaşık 190 bin bilim insanının yer aldığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi yayımlandı.

Bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada 186 bin 177 bilim insanı içerisinde Türkiye'den 1150 kişi listeye girebildi.

ÇORUM’UN BAŞARISI

Hitit Üniversitesinden de 2 öğretim üyesi %2’lik listeye girebildi.

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, Dünyada “Mining&Metallurgy” bilim dalında 30 bin 699 bilim insanı arasında 238. sırada, Prof. Dr. Bülent Kabak ise “Food Science” bilim dalında 58 bin 351 bilim insanı arasında 544. sırada yer aldı.

Ayrıca, Prof. Dr. Vedat Deniz (238/30699) %0.77’lik dilime girerken, Prof. Dr. Bülent Kabak ise (544/58351) %0.93’lik dilime girerek kendi alanlarında ilk %1’lik dilimin içine girme başarısına imza attılar.

Sadece 2020 yılına ait yayınların bu kriterlere göre sıralandığı listede, “Yıllık Etki” kategorisinde ise Prof. Dr. Deniz ve Prof. Dr. Kabak dışında Hitit Üniversitesinden 3 bilim insanı daha sıralamaya girdi. Liste’de Prof. Dr. Vedat Deniz (30.699’da 266.), Prof. Dr. Bülent Kabak (58.351’de 361.), Prof. Dr. Dilber Esra Yıldız (269.833’de 4.075.), Doç. Dr. Akif Akgül (49.117’de 914.), Doç. Dr. Seyfi Şevik (229.150’de 2.493.) yer aldılar.

(Haber Merkezi)

