“Hitit Üniversitesi’ndeki keyfiliklere ve sorumsuzluklara karşı duracağız”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, yazılı bir açıklama yaparak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’ü eleştirdi.

Yaklaşık 3 yıldır, üniversite giriş kapısının bile düzenlenemediğini kaydeden Selim Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Rektör hoca ve ekibi göreve başlayalı nerdeyse 3 yıl olacak ama Üniversitede gözle görülecek konularda bile aşama kaydedilmediği Çorum’da herkesin malumudur.

En yalın ifadeyle Hitit Üniversitesi giriş kapısı bile terkedilmiş halde durmakta, üniversite giriş tabelası bile yıllardır yerine asılamamıştır.

Ankara’da kapı kapı gezerek kendi ikbalinin derdine düşenler, Üniversiteyi sadece amaçları için basamak olarak görmektedir. Rektör bey asli görevinin sorumluluğunu henüz daha taşımamaktadır. Hal böyle olunca da üniversitede sorunlar büyümekte, daha da içinden çıkılmaz bir duruma gelmektedir.

Tüm bunlar acı bir gerçek olarak karşımızda dururken, Üniversite yönetimi kapalı kapılar ardında iş çevirmekte, kişiye özel ilanlar çıkarmakta, kişiye ve belirli gruplara özel kadrolar dağıtmakta mahir olmayı ve hızlı davranmayı çok iyi bilmektedir. Ulusal basında son çıkan haberler de bizleri teyit etmektedir. Üniversite yönetimi bu tarz iş ve işlemlerde de ustalıkla hamleler yapabilmektedir. Bu yönleri takdir edilecek düzeydedir!

Türk Eğitim Sen olarak eksik ve yanlış gördüğümüz, eğitim çalışanlarını huzursuz edecek her uygulamanın takipçisiyiz. Hitit Üniversitesinde gördüğümüz keyfi uygulamalara, adaletsizliklere, sorumsuzluklara ve iş bilmezliklere sonuna kadar karşı duracağımızı buradan tekrar kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.” (Haber Merkezi)

